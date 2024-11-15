Украинские военные вынуждены отступать сразу на четырёх направлениях — на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском. Об этом в видео на своём YouTube-канале сообщил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

По его словам, оперативно-тактический кризис ВСУ продолжает развиваться, тем самым вынуждая украинских солдат постоянно отходить на подготовленные и неподготовленные позиции. Как отметил Стариков, локализовать или стабилизировать ситуацию украинскому Генштабу на этих четырёх направлениях не удаётся, при этом Киев продолжает бросать последние резервы в курское приграничье, таким образом, осложняя положение армии на других участках фронта.