«Путь в тупик»: ВСУ вынужденно отступают сразу на четырёх направлениях
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ вынуждены отступать сразу на четырёх направлениях
Украинские военные вынуждены отступать сразу на четырёх направлениях — на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском. Об этом в видео на своём YouTube-канале сообщил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.
По его словам, оперативно-тактический кризис ВСУ продолжает развиваться, тем самым вынуждая украинских солдат постоянно отходить на подготовленные и неподготовленные позиции. Как отметил Стариков, локализовать или стабилизировать ситуацию украинскому Генштабу на этих четырёх направлениях не удаётся, при этом Киев продолжает бросать последние резервы в курское приграничье, таким образом, осложняя положение армии на других участках фронта.
«Боевые действия надо вести по законам войны, а не по сценариям. Когда есть только тактика взводно-ротного уровня, но без стратегии, то это путь в тупик», — резюмировал Стариков.
А ранее Life.ru рассказывал об успехах ВС РФ на Кураховском направлении, где ВСУшникам приходится идти на крайние меры, чтобы отсрочить сдачу города. Несколькими днями ранее украинские солдаты подорвали дамбу Кураховского водохранилища. Однако это не помогло замедлить наступление наших ребят. Прямо сейчас в городе идут ожесточённые бои, российские бойцы берут его в клещи. Военные эксперты склоняются к мнению, что ВС РФ возьмут Курахово и Красноармейск ещё до Нового года.
Telegram / V_Zelenskiy_official