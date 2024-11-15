Раскрыто число военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю
Минобороны: В плен ВС РФ за неделю сдался 41 украинский военнослужащий
В плен ВС России за минувшую неделю сдался 41 украинский военнослужащий. Такие данные приводит пресс-служба Минобороны.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении ведомства.
А ранее сообщалось, что зашедшая в Курскую область группа военнослужащих ВСУ решила сдаться после того, как узнала об успехах ВС РФ. По словам пленного украинского солдата, он вместе с сослуживцами дождался утра и сдался без боя из-за информации о захвате нашими ребятами пяти украинских позиций.
Telegram / V_Zelenskiy_official