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15 ноября, 10:02

Раскрыто число военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю

Минобороны: В плен ВС РФ за неделю сдался 41 украинский военнослужащий

В плен ВС России за минувшую неделю сдался 41 украинский военнослужащий. Такие данные приводит пресс-служба Минобороны.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении ведомства.

А ранее сообщалось, что зашедшая в Курскую область группа военнослужащих ВСУ решила сдаться после того, как узнала об успехах ВС РФ. По словам пленного украинского солдата, он вместе с сослуживцами дождался утра и сдался без боя из-за информации о захвате нашими ребятами пяти украинских позиций.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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