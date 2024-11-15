Раскрыто число военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю

А ранее сообщалось, что зашедшая в Курскую область группа военнослужащих ВСУ решила сдаться после того, как узнала об успехах ВС РФ. По словам пленного украинского солдата, он вместе с сослуживцами дождался утра и сдался без боя из-за информации о захвате нашими ребятами пяти украинских позиций.