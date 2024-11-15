«Без боя»: Украинские солдаты сложили оружие, только услышав о приближении ВС РФ

Группа бойцов ВСУ, проникшая на территорию Курской области, сдалась в плен, услышав о крайне успешных действиях ВС РФ. Об этом рассказал пленный военный Александр Раполюк, его слова приводит ТАСС.

«Мы сдались без боя. До следующего утра дожидались. Мы там услышали, что ваши ребята взяли пять наших позиций. Практически без потери. Один только несерьёзно раненый. Вот и всё. Целый взвод практически был уничтожен наш», — рассказал пленный.

Мужчина добавил, что его группа отправилась в Курскую область якобы для ротации сослуживцев, но когда они достигли нужной точки, там никого не осталось.