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11 ноября, 10:58

Пленный Никольников рассказал об отказе ВСУ воевать в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не желали отправляться воевать в Курскую область, однако командование настояло на этом. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников. Видео с его рассказом было предоставлено Минобороны России.

По словам Никольникова, его подразделению в какой-то момент приказали собрать вещи и подготовиться к отъезду, но место назначения не уточнил.

«Мы поняли, куда направляемся, только когда прибыли в Сумы. Нам сказали: «Собирайтесь». Выдали автомат, — рассказал пленный боец. — Мы заявили, что не собираемся воевать, но командир ответил: «Я ничего не знаю, надо было думать раньше, вперед».

Никольников отметил, что командиру было около 25 лет.

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Недавно украинский военнослужащий, который попал в плен в Курской области, сообщил, что командование ВСУ отдаёт приказы стрелять по сослуживцам в случае их попыток к отступлению. Такие вводные поступали по радиосвязи.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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