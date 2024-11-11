Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не желали отправляться воевать в Курскую область, однако командование настояло на этом. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников. Видео с его рассказом было предоставлено Минобороны России.

По словам Никольникова, его подразделению в какой-то момент приказали собрать вещи и подготовиться к отъезду, но место назначения не уточнил.

«Мы поняли, куда направляемся, только когда прибыли в Сумы. Нам сказали: «Собирайтесь». Выдали автомат, — рассказал пленный боец. — Мы заявили, что не собираемся воевать, но командир ответил: «Я ничего не знаю, надо было думать раньше, вперед».