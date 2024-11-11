Пленный Никольников рассказал об отказе ВСУ воевать в Курской области
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не желали отправляться воевать в Курскую область, однако командование настояло на этом. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников. Видео с его рассказом было предоставлено Минобороны России.
По словам Никольникова, его подразделению в какой-то момент приказали собрать вещи и подготовиться к отъезду, но место назначения не уточнил.
«Мы поняли, куда направляемся, только когда прибыли в Сумы. Нам сказали: «Собирайтесь». Выдали автомат, — рассказал пленный боец. — Мы заявили, что не собираемся воевать, но командир ответил: «Я ничего не знаю, надо было думать раньше, вперед».
Никольников отметил, что командиру было около 25 лет.
Недавно украинский военнослужащий, который попал в плен в Курской области, сообщил, что командование ВСУ отдаёт приказы стрелять по сослуживцам в случае их попыток к отступлению. Такие вводные поступали по радиосвязи.
Kandinsky 3.1 / Life.ru