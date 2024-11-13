Пленный боец ВСУ рассказал, как его в «в тапочках и шортах» сцапали военкомы

Попавший в плен к ВС РФ стрелок 408-го отдельного пехотного батальона «Черноморская Сечь» Алексей Покотилов рассказал, что попал на фронт, когда вышел «в тапочках и шортах» в магазин в Одессе, где его схватили украинские военкомы. Минобороны РФ публикует видео допроса пленного.

Украинский военнопленный расскзал, как попал на фронт и в плен к ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Украинский боец признался, что никакого серьёзного обучения в ВСУ не проводят, новобранцев сразу отправляют в самое пекло боевых действий. Покотилов попал со своим отрядом в окопы в Сумской области. По его словам, постоянные обстрелы со стороны российских войск привели к большим потерям среди личного состава и уничтожению вооружения.

«На меня вышел разведчик Российской Федерации, наставил автомат, спросил: «Жить хочешь?». Я сказал: «Хочу». Он говорит: «Тогда вылезай из окопа, руки вверх». <...> Всё, он меня вывел. Так я оказался в плену», – сказал военнопленный.

Он уверен, что солдаты ВСУ должны сложить оружие ради сохранения жизней. Украинец заверил, что его не бьют и не пытаются в плену, хотя киевская пропаганда утверждает обратное.