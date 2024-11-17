«Инвестиции» США в Украину ждёт участь повреждённых сегодня объектов, заявил Медведев
Медведев заявил о массированном ударе по объектам на Украине
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Сегодня утром российские войска нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине. Прочие плоды западных инвестиций ожидает та же участь, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
«Материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждёт судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару», — написал политик.
Недавно глава МИД Незалежной Андрей Сибига заявил, что сегодня российские войска предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет на объекты инфраструктуры на территории Украины. Он добавил, что Киеву следует решать конфликт силой. Тем временем на Украине ввели экстренные отключения света.