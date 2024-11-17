«Инвестиции» США в Украину ждёт участь повреждённых сегодня объектов, заявил Медведев

Сегодня утром российские войска нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине. Прочие плоды западных инвестиций ожидает та же участь, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

«Материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждёт судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару», — написал политик.