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17 ноября, 08:43

«Инвестиции» США в Украину ждёт участь повреждённых сегодня объектов, заявил Медведев

Медведев заявил о массированном ударе по объектам на Украине

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Сегодня утром российские войска нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине. Прочие плоды западных инвестиций ожидает та же участь, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

«Материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждёт судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару», — написал политик.

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Недавно глава МИД Незалежной Андрей Сибига заявил, что сегодня российские войска предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет на объекты инфраструктуры на территории Украины. Он добавил, что Киеву следует решать конфликт силой. Тем временем на Украине ввели экстренные отключения света.

Николай Рюмин
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