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17 ноября, 08:08

«Ничего личного»: Медведев объяснил, почему США не хотят завершения конфликта на Украине

Медведев: США невыгоден мир, так как отмена санкций подорвёт позиции их СПГ в ЕС

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

США невыгоден мир на Украине, так как Москва требует отмены санкций, а это подорвёт позиции американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев пояснил, что желание Вашингтона и дальше инвестировать в конфликт связано с тем, что после начала боевых действий торговля США и ЕС резко взлетела — Европе некуда деться при дефиците сырьевых товаров, вызванном санкциями против РФ.

«Кстати, в первое пришествие Трамп активно ратовал за замену российского газа в Европе на американский LNG (СПГ. — Прим. Life.ru). Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический», — написал Медведев в телеграм-канале.

Трюдо заявил, что конфликт на Украине требует диалога
Трюдо заявил, что конфликт на Украине требует диалога

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами. По его словам, Запад хочет убедиться, что Киев будет находиться в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы.

Матвей Константинов
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