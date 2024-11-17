США невыгоден мир на Украине, так как Москва требует отмены санкций, а это подорвёт позиции американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев пояснил, что желание Вашингтона и дальше инвестировать в конфликт связано с тем, что после начала боевых действий торговля США и ЕС резко взлетела — Европе некуда деться при дефиците сырьевых товаров, вызванном санкциями против РФ.

«Кстати, в первое пришествие Трамп активно ратовал за замену российского газа в Европе на американский LNG (СПГ. — Прим. Life.ru). Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический», — написал Медведев в телеграм-канале.