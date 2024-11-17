В Пентагоне раскрыли, как закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами
Ллойд Остин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Кризис на Украине будет завершён путём мирных переговоров. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, западные партнёры Киева хотят убедиться, что Незалежная находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы независимо от исхода конфликта.
«Я также считаю, и я уже говорил об этом ранее, что в конечном итоге он будет урегулирован путём переговоров», — указал Остин.
А ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский обеспокоен стремлением стран Запада завершить конфликт. По его словам, партнёры Киева могут настоять на лишении Незалежной части территории.