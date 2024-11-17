В Пентагоне раскрыли, как закончится конфликт на Украине

Кризис на Украине будет завершён путём мирных переговоров. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, западные партнёры Киева хотят убедиться, что Незалежная находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы независимо от исхода конфликта.

«Я также считаю, и я уже говорил об этом ранее, что в конечном итоге он будет урегулирован путём переговоров», — указал Остин.