Зеленского хватил удар из-за намерений Запада по поводу конфликта
«Страна.ua»: Зеленский обеспокоен стремлением стран Запада завершить конфликт
Западные союзники, вероятно, скоро вынудят власти Украины пойти на переговоры для завершения конфликта. Такое опасение выразил Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».
«Что же тогда беспокоит Зеленского? Кадровые назначения Трампа и заявления его соратников свидетельствуют о намерениях завершить войну в краткие сроки», — указано в материале.
В статье говорится, что Зеленского также беспокоит звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Уточняется, что он переживает из-за этого, так как уже одна из главных стран ЕС стала выступать за переговоры. По информации издания, Зеленский уже несколько раз сделал ряд резких заявлений в адрес союзников. Он боится, что партнёры Киева могут настоять на отказе от части украинских территорий.
А ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский был в ярости из-за разговора Владимира Путина с Олафом Шольцем. Он назвал этот звонок «ящиком Пандоры». Зеленский опасается, что на подобный шаг могут пойти и другие страны.
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