Зеленского хватил удар из-за намерений Запада по поводу конфликта

«Что же тогда беспокоит Зеленского? Кадровые назначения Трампа и заявления его соратников свидетельствуют о намерениях завершить войну в краткие сроки», — указано в материале.

В статье говорится, что Зеленского также беспокоит звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Уточняется, что он переживает из-за этого, так как уже одна из главных стран ЕС стала выступать за переговоры. По информации издания, Зеленский уже несколько раз сделал ряд резких заявлений в адрес союзников. Он боится, что партнёры Киева могут настоять на отказе от части украинских территорий.