Погибшей при атаке дрона в Курской области оказалась главред местной газеты

Женщиной, погибшей при атаке украинского беспилотника в селе Большое Солдатское Курской области, оказалась главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Сегодня на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Николаевна Кузнецова», — говорится в сообщении Смирнова, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава региона добавил, что Кузнецова вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей.

Также при атаке дрона ранения получили оператор электронного набора и вёрстки газеты и участковый уполномоченный полиции. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается помощь.