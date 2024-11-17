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17 ноября, 12:16

Погибшей при атаке дрона в Курской области оказалась главред местной газеты

Смирнов: Главред «Народной газеты» погибла в Курской области при атаке БПЛА ВСУ

Погибшая при атаке дрона ВСУ главред «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Обложка © VK / Юлия Кузнецова

Погибшая при атаке дрона ВСУ главред «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Обложка © VK / Юлия Кузнецова

Женщиной, погибшей при атаке украинского беспилотника в селе Большое Солдатское Курской области, оказалась главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Сегодня на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Николаевна Кузнецова», — говорится в сообщении Смирнова, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава региона добавил, что Кузнецова вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей.

Также при атаке дрона ранения получили оператор электронного набора и вёрстки газеты и участковый уполномоченный полиции. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается помощь.

Напомним, ранее глава Большесолдатского района Владимир Зайцев сообщил об атаке FPV-дрона на автомобиль участкового. По его словам, на территории райцентра ведут охоту вражеские беспилотники, подрывая весь движущийся транспорт

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