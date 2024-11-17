Четыре идущих к Крыму безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Чёрном море
МО: За ночь поражены 2 БПЛА над Белгородской областью и 4 катера в Чёрном море
Четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавших к Крыму, уничтожены средствами огневого поражения в акватории Чёрного моря. Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО также сбила два украинских беспилотника в Белгородской области.
«Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — рассказали в оборонном ведомстве.
Минувшей ночью также сообщалось о взрыве в Ижевске, где, предварительно, упал беспилотник. Всё произошло на территории местного предприятия, один человек пострадал.
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