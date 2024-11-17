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17 ноября, 04:34

Четыре идущих к Крыму безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Чёрном море

МО: За ночь поражены 2 БПЛА над Белгородской областью и 4 катера в Чёрном море

Четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавших к Крыму, уничтожены средствами огневого поражения в акватории Чёрного моря. Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО также сбила два украинских беспилотника в Белгородской области.

«Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — рассказали в оборонном ведомстве.

Два украинских дрона были сбиты силами ПВО над Орловской областью
Два украинских дрона были сбиты силами ПВО над Орловской областью

Минувшей ночью также сообщалось о взрыве в Ижевске, где, предварительно, упал беспилотник. Всё произошло на территории местного предприятия, один человек пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Оксана Попова
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