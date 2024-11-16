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16 ноября, 20:37

Два украинских дрона были сбиты силами ПВО над Орловской областью

Минобороны: Силы ПВО сбили два БПЛА над Орловской областью

Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима нанести удар по объектам на территории России с использованием БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны России.

Два украинских беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Орловской области с помощью дежурных средств ПВО. Вражеские объекты были ликвидированы до того, как они могли достичь своих целей.

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Ранее средства ПВО уничтожили пять беспилотников над российскими регионами. Объекты ликвидировали над Курской, Брянской и Белгородской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Тимур Хингеев
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