Два украинских дрона были сбиты силами ПВО над Орловской областью
Минобороны: Силы ПВО сбили два БПЛА над Орловской областью
Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима нанести удар по объектам на территории России с использованием БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны России.
Два украинских беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Орловской области с помощью дежурных средств ПВО. Вражеские объекты были ликвидированы до того, как они могли достичь своих целей.
Ранее средства ПВО уничтожили пять беспилотников над российскими регионами. Объекты ликвидировали над Курской, Брянской и Белгородской областями.
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