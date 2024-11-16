Два украинских дрона были сбиты силами ПВО над Орловской областью

Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима нанести удар по объектам на территории России с использованием БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны России.

Два украинских беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Орловской области с помощью дежурных средств ПВО. Вражеские объекты были ликвидированы до того, как они могли достичь своих целей.