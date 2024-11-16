Силы ПВО за полчаса сбили пять БПЛА над тремя российскими регионами

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над российскими регионами в период с 20:30 до 21:00. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два – над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.