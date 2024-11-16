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16 ноября, 19:12

Силы ПВО за полчаса сбили пять БПЛА над тремя российскими регионами

Силы ПВО уничтожили пять БПЛА над Курской, Брянской и Белгородской областями

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над российскими регионами в период с 20:30 до 21:00. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два – над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Прошлой ночью средства противовоздушной обороны сорвали попытки ВСУ атаковать инфраструктуру российских регионов. По данным Минобороны, 34 вражеских беспилотника были сбиты над пятью областями, включая Крым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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