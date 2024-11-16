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Регион
16 ноября, 08:31

Спецназ Росгвардии уничтожил канадский бронетранспортёр Senator в Курской области

В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил бронетранспортёр ВСУ Roshel Senator канадского производства. Об этом доложили в пресс-службе ведомства. Боевая машина перевозила пехоту к линии боевого соприкосновения.

Росгвардия уничтожила бронетранспортёр. Видео © Telegram / Росгвардия

«Удар был нанесён дроном-камикадзе», — говорится в сообщения.

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Недавно расчёты разведывательных дронов испытательного центра «Рубикон» поразили блиндажи ВСУ в Курской области. В том направлении дроны ведут круглосуточную разведку местности на наличие групп противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Николай Рюмин
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