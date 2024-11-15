Расчёты «Рубикона» дронами разбили блиндажи ВСУ в курском приграничье

Расчёты разведывательных дронов испытательного центра «Рубикон» разбили блиндажи ВСУ в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. Как подчеркнули в ведомстве, дроны ведут круглосуточную разведку позиций противника на этом направлении.

Центр «Рубикон» был создан в августе 2024 года по указанию министра обороны Андрея Белоусова на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. Одним из главных направлений его работы является подготовка высококвалифицированных инструкторов в области управления дронами. Ранее сообщалось, что «Рубикон» займётся формированием и укомплектовкой пяти отрядов для каждой из группировок войск в зоне СВО.