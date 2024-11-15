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15 ноября, 09:43

Расчёты «Рубикона» дронами разбили блиндажи ВСУ в курском приграничье

МО РФ: Расчёты центра «Рубикон» уничтожили блиндажи ВСУ в Курской области

Расчёты разведывательных дронов испытательного центра «Рубикон» разбили блиндажи ВСУ в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. Как подчеркнули в ведомстве, дроны ведут круглосуточную разведку позиций противника на этом направлении.

Кадры уничтожения техники и блиндажей ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«После обнаружения позиций и техники противника информация оперативно была передана ударным средствам. Расчётами FPV-дронов центра «Рубикон» обнаруженные цели были уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны.

Центр «Рубикон» был создан в августе 2024 года по указанию министра обороны Андрея Белоусова на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. Одним из главных направлений его работы является подготовка высококвалифицированных инструкторов в области управления дронами. Ранее сообщалось, что «Рубикон» займётся формированием и укомплектовкой пяти отрядов для каждой из группировок войск в зоне СВО.

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Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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