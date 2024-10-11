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11 октября, 09:40

«Рубикон» сформирует пять отрядов БПЛА для ВС России по поручению Белоусова

Андрей Белоусов. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Андрей Белоусов. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» займётся формированием и укомплектовкой пяти отрядов для каждой из группировок войск в зоне СВО. Данное поручение поступило от министра обороны Андрея Белоусова, сообщает Минобороны.

Белоусов проинспектировал работу нового Центра «Рубикон». Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Белоусов провёл на площадке совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ и дальнейшему развитию самого центра «Рубикон». Даны поручения сформировать и укомплектовать ещё пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Министр также присутствовал на тренировках операторов центра на пункте управления, которые занимаются аналитикой и разработкой методов повышения эффективности комплекса. В дальнейшем полученный опыт они применят в подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов, подытожили в ведомстве.

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Ранее Life.ru рассказал, как глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, проявившим воинскую доблесть и отвагу. Торжественную церемонию провели прямо в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве.

Мария Любицкая
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