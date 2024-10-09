Белоусов в госпитале обратился к раненому участнику СВО со словами «всё сделаем»
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил в госпитале раненного в зоне специальной военной операции бойца и наградил его медалью «Золотая Звезда. Военный во время встречи обратился к главе ведомства и что-то шепнул ему на ухо. Видео публикует телеканал «Звезда».
«Всё сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — сказал в ответ министр оборонного ведомства.
Белоусов обратился к офицеру СВО. Видео © Telegram / Zvezdanews
Кроме того, раненому в зоне спецоперации солдату вручили наградные настольные часы.
Напомним, сегодня глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, проявившим воинскую доблесть и отвагу. Торжественную церемонию провели прямо в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, где награждённые российские бойцы проходят восстанавливаются после ранений.
Telegram / Zvezdanews