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9 октября, 13:40

Белоусов в госпитале обратился к раненому участнику СВО со словами «всё сделаем»

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил в госпитале раненного в зоне специальной военной операции бойца и наградил его медалью «Золотая Звезда. Военный во время встречи обратился к главе ведомства и что-то шепнул ему на ухо. Видео публикует телеканал «Звезда».

«Всё сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — сказал в ответ министр оборонного ведомства.

Белоусов обратился к офицеру СВО. Видео © Telegram / Zvezdanews

Кроме того, раненому в зоне спецоперации солдату вручили наградные настольные часы.

Белоусов провёл совещание в пункте управления группы «Центр» ВС РФ
Белоусов провёл совещание в пункте управления группы «Центр» ВС РФ

Напомним, сегодня глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, проявившим воинскую доблесть и отвагу. Торжественную церемонию провели прямо в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, где награждённые российские бойцы проходят восстанавливаются после ранений.

Обложка ©

Telegram / Zvezdanews

Александра Мышляева
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