Белоусов в госпитале обратился к раненому участнику СВО со словами «всё сделаем»

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил в госпитале раненного в зоне специальной военной операции бойца и наградил его медалью «Золотая Звезда. Военный во время встречи обратился к главе ведомства и что-то шепнул ему на ухо. Видео публикует телеканал «Звезда».

«Всё сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — сказал в ответ министр оборонного ведомства.

Белоусов обратился к офицеру СВО. Видео © Telegram / Zvezdanews

Кроме того, раненому в зоне спецоперации солдату вручили наградные настольные часы.