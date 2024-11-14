Украинская армия лишилась за последние сутки до 430 солдат во время боевых действий в приграничных районах Курской области, также российские войска уничтожили 10 танков и 19 бронемашин противника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены 10 танков, 2 боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция РЭБ «Анклав-Н», 7 орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые САУ «Богдана», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М101», — отчитались в МО РФ.

Всего за время боёв в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 32 580 бойцов, а также 212 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортёров, 1165 боевых бронемашин, 940 автомобилей, 281 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, среди них — 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.