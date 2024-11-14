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14 ноября, 10:14

Озвучены три промаха ВСУ, из-за которых им грозит позорный побег из Курахово

Офицер спецназа ДНР Матюшин: Русские нашли слабое место ВСУ в Курахово

Тактика взятия в клещи стала уже привычной для российских войск в зоне СВО. Бойцы, как правило, обходят город с трёх сторон, оставляя противнику лишь один коридор для отступления. Однако в случае с Курахово в Донецкой области пришлось действовать по-другому сценарию: ВС РФ перешли к стремительному штурму города, не дожидаясь, пока сомкнутся клещи. Об этом рассказал «Царьграду» офицер спецназа ДНР в запасе Александр Матюшин.

«Движение в Курахово шло одновременно с нашим продвижением по флангам; наши также начали заходить в сам населённый пункт. Проводились комбинированные атаки: авиация ФАБами уничтожала украинские опорные пункты. Особое внимание было уделено уничтожению украинских пунктов управления беспилотниками», — поделился деталями эксперт.

С первого взгляда операция казалась безнадёжной, поскольку украинцы готовились к обороне Курахово с 2015 года. ВСУ построили там много серьёзных укреплений, но российским военным удалось нащупать слабое место в обороне противника — северо-восточный угол на берегу Кураховского водохранилища.

Кроме того, к моменту наступления украинская армия сильно ослабела из-за того, что Владимир Зеленский направил все основные силы в Курскую область. В результате в Курахово началось самовольное оставление позиций. Солдаты и офицеры наотрез отказались «стоять до последнего», несмотря на угрозу попасть под трибунал.

Немецкий журналист Рёпке обвинил ВСУ в подрыве дамбы в Курахово
Немецкий журналист Рёпке обвинил ВСУ в подрыве дамбы в Курахово

В-третьих, противник, находясь в отчаянии, пошёл на большую глупость, считает Матюшин. Украинцы взорвали дамбу Кураховского водохранилища в надежде, что вода задержит продвижение российских войск. Однако русских она не задержала, зато отрезала дорогу, по которой гарнизон получал снабжение.

«Это выглядит как выстрел себе в ногу. Взорвав дамбу в надежде, они подкосили собственную логистику и возможности отхода», — отметил эксперт.

Всё идёт к тому, что Курахово в ближайшие дни будет освобождено. Дальше ВС РФ устремят свой курс на Покровск — крупный логистический центр Украины, а также место, куда поставляют уголь для энергетики и металлургии.

Ранее стало известно, что Киев уже начал информационно готовиться к выводу войск из Курахово, распространяя в прессе заявления о том, что город будто бы не важен со стратегической и экономической точек зрения. Британское издание Financial Times со ссылкой на украинского офицера артиллерии также заявило, что ВСУ уже готовы оставить свои позиции в городе, но до сих пор не получили сверху соответствующей директивы.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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