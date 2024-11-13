Ждут сигнала: ВСУ готовы к отступлению в Курахово, но приказа до сих пор нет
FT: ВСУ в Курахово готовы покинуть позиции, но приказа пока не было
ВСУ сообщают о готовности бежать с позиций в районе Курахово, но отмечают, что пока не получили указаний от командования. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на командующего артиллерийским подразделением украинской армии.
«Командующий артиллерийским подразделением возле Курахово, где идут наиболее ожесточённые бои, заявил, что <...> он и его военные «готовы отступить», но у них ещё нет приказа сверху», — пишет издание.
Ранее военкоры узнали, что солдаты ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы избежать возмездия ВС РФ. Life.ru публиковал видео самого взрыва. При этом в Курахово наши бойцы уже зашли. По мнению военных экспертов, российские бойцы вскоре возьмут ещё и Покровск, а сделают это ещё до начала 2025.
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