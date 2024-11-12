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Регион
12 ноября, 10:59
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Украинские СМИ опубликовали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Украинские СМИ публикуют кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Сообщается, что таким образом ВСУ намерены замедлить активное продвижение российских войск на данном направлении. Взрыв привёл к затоплению сёл по реке Волчья.

Украинские СМИ публикают кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Видео © Telegram / ТСН новини / ТСН.ua

Примечательно, что ранее украинские новостные источники утверждали, что отвественность за подрыв дамбы лежит на ВС РФ. Однако на полученных кадрах видно, что произошёл целенаправленный подрыв с объективным контролем. Теперь киевские ставленники уверяют, что местным жителям затопление не угрожает.

Украинскую группировку стиснули в клещи к югу от Курахова
Украинскую группировку стиснули в клещи к югу от Курахова

Ранее сообщалось, что Российская армия уже зашла в Курахово, в городе идут ожесточённые бои. Бойцы ВС РФ берут населённый пункт в клещи. Курахово находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). По мнению военных экспертов, российские бойцы возьмут оба этих города до нового года. Накануне военкоры узнали, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить наступление ВС РФ.

Обложка ©

Telegram / ТСН новини / ТСН.ua

Мария Любицкая
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