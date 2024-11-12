Украинские СМИ публикуют кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Сообщается, что таким образом ВСУ намерены замедлить активное продвижение российских войск на данном направлении. Взрыв привёл к затоплению сёл по реке Волчья.

Примечательно, что ранее украинские новостные источники утверждали, что отвественность за подрыв дамбы лежит на ВС РФ. Однако на полученных кадрах видно, что произошёл целенаправленный подрыв с объективным контролем. Теперь киевские ставленники уверяют, что местным жителям затопление не угрожает.