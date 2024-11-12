Украинскую группировку стиснули в клещи к югу от Курахова
Источник: Группировка ВСУ попала в клещи к югу от Курахово
Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалась в окружении к югу от Курахово. Согласно информации, предоставленной нашим коллегам из ТАСС источниками в силовых структурах, в настоящее время противник, находящийся в Елизаветовке и Ильинке, оказался в ловушке. Эти подразделения отрезаны от основных сил и поставок продовольствия.
Украинские войска пытаются покинуть населенные пункты небольшими группами, однако все окружающие их дороги находятся под контролем российских военнослужащих.
На днях газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться.
Kandinsky 3.1 / Life.ru