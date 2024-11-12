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Регион
12 ноября, 08:47

Украинскую группировку стиснули в клещи к югу от Курахова

Источник: Группировка ВСУ попала в клещи к югу от Курахово

Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалась в окружении к югу от Курахово. Согласно информации, предоставленной нашим коллегам из ТАСС источниками в силовых структурах, в настоящее время противник, находящийся в Елизаветовке и Ильинке, оказался в ловушке. Эти подразделения отрезаны от основных сил и поставок продовольствия.

Украинские войска пытаются покинуть населенные пункты небольшими группами, однако все окружающие их дороги находятся под контролем российских военнослужащих.

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На днях газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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