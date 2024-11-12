Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалась в окружении к югу от Курахово. Согласно информации, предоставленной нашим коллегам из ТАСС источниками в силовых структурах, в настоящее время противник, находящийся в Елизаветовке и Ильинке, оказался в ловушке. Эти подразделения отрезаны от основных сил и поставок продовольствия.