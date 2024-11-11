«Вопрос времени»: На Украине паникуют из-за надвигающейся катастрофы под Курахово
Крупный украинский ресурс предрекает катастрофу для ВСУ под Курахово
На Кураховском направлении назревает катастрофа после начала активной фазы наступления российских войск, которые двигаются к Курахово одновременно с севера, юга и востока, параллельно перерезая основные дороги снабжения ВСУ. Таким мнением делятся эксперты крупного украинского военного проекта Deep State.
«Должны ещё раз напомнить, что «ложь нас всех погубит», но даже в привлечении дополнительных ресурсов, прибывающих в район Курахово, возникают вопросы адекватности развёртывания. Такими действиями потеря контроля над Кураховым остается вопросом времени», — рассказали украинские эксперты, добавив, что, упустив фланги, ситуация на данном направлении превратится в катастрофу.
Там же отметили, что бойцы ВС РФ уже предпринимали попытку зайти в Сонцовку, одновременно с тем атакуя Берестки и Старые Терны. Таким образом, российской армии остаётся около 10 километров до Курахово. Перелом случится после того, как они подойдут к «карману», который находится в районе населенных пунктов Антоновка, Екатериновка и Елизаветовка.
А ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ освободили населённый пункт Колесниковка в Харьковской области. А всего за неделю Вооружённые силы России освободили шесть населённых пунктов: Першотравневое в Харьковской области, а также Кременную Балку, Максимовку, Вишнёвое, Кураховку и Антоновку в Донецкой Народной Республике.
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