На Кураховском направлении назревает катастрофа после начала активной фазы наступления российских войск, которые двигаются к Курахово одновременно с севера, юга и востока, параллельно перерезая основные дороги снабжения ВСУ. Таким мнением делятся эксперты крупного украинского военного проекта Deep State.

«Должны ещё раз напомнить, что «ложь нас всех погубит», но даже в привлечении дополнительных ресурсов, прибывающих в район Курахово, возникают вопросы адекватности развёртывания. Такими действиями потеря контроля над Кураховым остается вопросом времени», — рассказали украинские эксперты, добавив, что, упустив фланги, ситуация на данном направлении превратится в катастрофу.