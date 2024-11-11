ВС РФ освободили Колесниковку в Харьковской области
Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области. Об этом сообщила на брифине в понедельник, 11 ноября, пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, в ходе активных действий войска успешно освободили населённый пункт и сумели продвинуться дальше.
Ранее операторы FPV-дронов группировки войск «Север» разнесли пункт управления ВСУ в Харьковской области. А за неделю Вооружённые силы России освободили шесть населённых пунктов: Першотравневое в Харьковской области, а также Кременную Балку, Максимовку, Вишнёвое, Кураховку и Антоновку в Донецкой Народной Республике.
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