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Регион
11 ноября, 09:38

ВС РФ освободили Колесниковку в Харьковской области

Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области. Об этом сообщила на брифине в понедельник, 11 ноября, пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, в ходе активных действий войска успешно освободили населённый пункт и сумели продвинуться дальше.

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Ранее операторы FPV-дронов группировки войск «Север» разнесли пункт управления ВСУ в Харьковской области. А за неделю Вооружённые силы России освободили шесть населённых пунктов: Першотравневое в Харьковской области, а также Кременную Балку, Максимовку, Вишнёвое, Кураховку и Антоновку в Донецкой Народной Республике.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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