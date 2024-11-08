Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 15:36

УВД ВГА Харьковской области разоблачило трёх украинских пилотов F-16

Стали известны имена трёх украинских пилотов, входящих в состав экипажей истребителей F-16. Об этом сообщило Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области в своём Telegram-канале.

«В результате конфиденциальных переговоров с высокопоставленным военным одной из бригад Вооруженных сил Украины были получены сведения о гражданах Украины, которые в настоящее время служат в экипажах американских истребителей F-16», — говорится в сообщении.

УВД опубликовало следующие данные:

• Подполковник Климов Олег Валерьевич — командир звена эскадрильи 831 бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ;

• Капитан Коляда Максим Михайлович — командир звена 39 отдельной эскадрильи 40 бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ;

• Белокаменский Андрей Анатольевич — старший техник по обслуживанию авиационного вооружения инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи 204 бригады тактической авиации Воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ.

Главное в сводках СВО. Мирный план Трампа, ВСУ тонут в Курской области, в Киеве работают партизаны
Главное в сводках СВО. Мирный план Трампа, ВСУ тонут в Курской области, в Киеве работают партизаны

Ранее Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России, а министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки Украине истребителей Mirage 2000. По словам чиновника, первые машины поступят в распояржение ВСУ в I квартале 2025 года.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar