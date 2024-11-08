УВД ВГА Харьковской области разоблачило трёх украинских пилотов F-16

Стали известны имена трёх украинских пилотов, входящих в состав экипажей истребителей F-16. Об этом сообщило Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области в своём Telegram-канале.

«В результате конфиденциальных переговоров с высокопоставленным военным одной из бригад Вооруженных сил Украины были получены сведения о гражданах Украины, которые в настоящее время служат в экипажах американских истребителей F-16», — говорится в сообщении.