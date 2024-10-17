Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

Украина может использовать полученные от Нидерландов истребители F-16 для ударов по российским военным целям. Такое заявление сделал голландский министр обороны Рубен Брекелманс.

«Мы поставили первую партию F-16. Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — высказался Брекелманс на встрече глав военных ведомств НАТО.