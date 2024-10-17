Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России
Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по военным целям в РФ
F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Украина может использовать полученные от Нидерландов истребители F-16 для ударов по российским военным целям. Такое заявление сделал голландский министр обороны Рубен Брекелманс.
«Мы поставили первую партию F-16. Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — высказался Брекелманс на встрече глав военных ведомств НАТО.
Ранее Life.ru писал, что военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16. Их заменит модель F-35. Оставшиеся F-16, которые не были списаны или проданы, передадут другим странам. В частности, 24 борта отправят на Украину. Позднее в Минобороны страны подтвердили передачу Киеву F-16.