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17 октября, 19:00

Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по военным целям в РФ

F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Украина может использовать полученные от Нидерландов истребители F-16 для ударов по российским военным целям. Такое заявление сделал голландский министр обороны Рубен Брекелманс.

«Мы поставили первую партию F-16. Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — высказался Брекелманс на встрече глав военных ведомств НАТО.

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Ранее Life.ru писал, что военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16. Их заменит модель F-35. Оставшиеся F-16, которые не были списаны или проданы, передадут другим странам. В частности, 24 борта отправят на Украину. Позднее в Минобороны страны подтвердили передачу Киеву F-16.

Оксана Попова
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