Военно-воздушные силы Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16

Военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов сняли с вооружения все имевшиеся истребители F-16, сообщили в пресс-службе Минобороны королевства. Восемь бортов накануне днём совершили прощальный тур, пролетев над рядом военных объектов и зданием военного ведомства в Гааге.

ВВС полностью завершили переход на истребители F-35. Оставшиеся F-16, которые не были списаны или проданы, передадут другим странам. В частности, 24 борта отправят на Украину.