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28 сентября, 05:24

Военно-воздушные силы Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Newcastle

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Newcastle

Военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов сняли с вооружения все имевшиеся истребители F-16, сообщили в пресс-службе Минобороны королевства. Восемь бортов накануне днём совершили прощальный тур, пролетев над рядом военных объектов и зданием военного ведомства в Гааге.

ВВС полностью завершили переход на истребители F-35. Оставшиеся F-16, которые не были списаны или проданы, передадут другим странам. В частности, 24 борта отправят на Украину.

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Напомним, Нидерланды стали одной из немногих стран, согласившихся передать Украине часть своих истребителей F-16. Однако судьба самолётов незавидна. Так, только недавно российские «Кинжалы» в один момент уничтожили сразу четыре борта. Это уже признают авторитетные западные издания.

Матвей Константинов
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