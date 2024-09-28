Военно-воздушные силы Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Newcastle
Военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов сняли с вооружения все имевшиеся истребители F-16, сообщили в пресс-службе Минобороны королевства. Восемь бортов накануне днём совершили прощальный тур, пролетев над рядом военных объектов и зданием военного ведомства в Гааге.
ВВС полностью завершили переход на истребители F-35. Оставшиеся F-16, которые не были списаны или проданы, передадут другим странам. В частности, 24 борта отправят на Украину.
Напомним, Нидерланды стали одной из немногих стран, согласившихся передать Украине часть своих истребителей F-16. Однако судьба самолётов незавидна. Так, только недавно российские «Кинжалы» в один момент уничтожили сразу четыре борта. Это уже признают авторитетные западные издания.