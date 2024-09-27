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27 сентября, 16:29

На Западе подтвердили информацию о четырёх F-16, уничтоженных «Кинжалами» ВС РФ

MWM: «Кинжалы» ВС РФ могли уничтожить 4 F-16 ВСУ на аэродроме Староконстантинова

Четыре переданных ВСУ американских истребителя F-16 могли быть уничтожены ударам российских «Кинжалов» по аэродрому в Староконстантинове. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на заявления европейских чиновников.

«Неподтверждённые сообщения из ряда европейских источников указывают на то, что в результате атаки на авиабазу в Украине были уничтожены четыре недавно поставленных истребителя F-16 на земле», — пишет журнал.

MWM уточняет, что F-16 куда более требовательны к эксплуатации, чем советские истребители. В частности, американские самолёты не получится развернуть на импровизированных аэродромах, у которых есть технические изъяны, F-16 нужно в полной мере оснащённые и современные авиабазы.

Сводки СВО: «Кинжальная» зачистка аэродрома Староконстантинов с F-16, разгром ВСУ под Курском, куда долетят бомбы JSOW, ситуация 27 сентября
Сводки СВО: «Кинжальная» зачистка аэродрома Староконстантинов с F-16, разгром ВСУ под Курском, куда долетят бомбы JSOW, ситуация 27 сентября

Напомним, что ранее координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев проинформировал об ударе ВС РФ баллистическими ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области, где находились F-16, которых Киев так долго ждал. Позже украинский блогер и журналист Анатолий Шарий написал, что могли быть уничтожены четыре истребителя. А после этого в социальной сети появился пост, написанный от имени гражданки США, которая заявила, что при ударе по аэродрому был убит её муж, работавший инструктором по пилотированию истребителей, а уничтожены были сразу пять F-16. Официальных подтверждений этой информации нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Юрий Лысенко
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