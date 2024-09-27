На Западе подтвердили информацию о четырёх F-16, уничтоженных «Кинжалами» ВС РФ
MWM: «Кинжалы» ВС РФ могли уничтожить 4 F-16 ВСУ на аэродроме Староконстантинова
Четыре переданных ВСУ американских истребителя F-16 могли быть уничтожены ударам российских «Кинжалов» по аэродрому в Староконстантинове. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на заявления европейских чиновников.
«Неподтверждённые сообщения из ряда европейских источников указывают на то, что в результате атаки на авиабазу в Украине были уничтожены четыре недавно поставленных истребителя F-16 на земле», — пишет журнал.
MWM уточняет, что F-16 куда более требовательны к эксплуатации, чем советские истребители. В частности, американские самолёты не получится развернуть на импровизированных аэродромах, у которых есть технические изъяны, F-16 нужно в полной мере оснащённые и современные авиабазы.
Напомним, что ранее координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев проинформировал об ударе ВС РФ баллистическими ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области, где находились F-16, которых Киев так долго ждал. Позже украинский блогер и журналист Анатолий Шарий написал, что могли быть уничтожены четыре истребителя. А после этого в социальной сети появился пост, написанный от имени гражданки США, которая заявила, что при ударе по аэродрому был убит её муж, работавший инструктором по пилотированию истребителей, а уничтожены были сразу пять F-16. Официальных подтверждений этой информации нет.
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