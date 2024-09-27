На Западе подтвердили информацию о четырёх F-16, уничтоженных «Кинжалами» ВС РФ

Четыре переданных ВСУ американских истребителя F-16 могли быть уничтожены ударам российских «Кинжалов» по аэродрому в Староконстантинове. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на заявления европейских чиновников.

«Неподтверждённые сообщения из ряда европейских источников указывают на то, что в результате атаки на авиабазу в Украине были уничтожены четыре недавно поставленных истребителя F-16 на земле», — пишет журнал.