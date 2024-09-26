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26 сентября, 12:40

Жена погибшего инструктора ВСУ заявила, что Армия России уничтожила пять F-16

Интересный пост появился на просторах американской Сети. Женщина выкатила претензию к киевским властям, которые погубили её мужа — инструктора F-16. По её словам, супруг попрощался с жизнью на аэродроме в Староконстантинове. К слову, она раскрыла ещё одну деталь. Вдова утверждает, что под российским огнём возмездия было уничтожено пять самолётов F-16, которыми так гордится Киев.

«Он умер из-за программы для иностранных инструкторов. Я не знаю, почему он согласился... Он не был дома несколько месяцев. А теперь его просто нет. И я не понимаю, как они собираются вернуть моего мужа из этого чёртового Староконстантинова? И кто вернёт остальных погибших мужчин их семьям здесь? Кто-то расстроен из-за этих пяти F-16. Вы идиоты. Хватит. Наши люди гибнут неизвестно где и за что», — написала она на своей странице в социальных сетях, передаёт «Fighterbomber».

Медлительные лётчики ВСУ могли подставить под прицел «‎Кинжала» два истребителя F-16
Медлительные лётчики ВСУ могли подставить под прицел «‎Кинжала» два истребителя F-16

Ранее координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев сообщил, что российская армия ударила ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВС Украины в Староконстантинове Хмельницкой области, где располагаются F-16. Как позже уточнил блогер из Незалежной Анатолий Шарий, ВСУ могли лишиться четырёх истребителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Александра Мышляева
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