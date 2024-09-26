Жена погибшего инструктора ВСУ заявила, что Армия России уничтожила пять F-16

Интересный пост появился на просторах американской Сети. Женщина выкатила претензию к киевским властям, которые погубили её мужа — инструктора F-16. По её словам, супруг попрощался с жизнью на аэродроме в Староконстантинове. К слову, она раскрыла ещё одну деталь. Вдова утверждает, что под российским огнём возмездия было уничтожено пять самолётов F-16, которыми так гордится Киев.

«Он умер из-за программы для иностранных инструкторов. Я не знаю, почему он согласился... Он не был дома несколько месяцев. А теперь его просто нет. И я не понимаю, как они собираются вернуть моего мужа из этого чёртового Староконстантинова? И кто вернёт остальных погибших мужчин их семьям здесь? Кто-то расстроен из-за этих пяти F-16. Вы идиоты. Хватит. Наши люди гибнут неизвестно где и за что», — написала она на своей странице в социальных сетях, передаёт «Fighterbomber».