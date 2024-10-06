Нидерланды передали Киеву снятые с вооружения F-16

Власти Нидерландов подтвердили поставку первых истребителей F-16 на Украину. Как сообщили в Минобороны королевства, экспортная лицензия была выдана 1 июля.

«После этого первые обещанные F-16 были переданы Украине. Кроме того, Нидерланды вносят значительный вклад в поддержку и обслуживание самолётов», — говорится в заявлении военного ведомства.