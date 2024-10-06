Нидерланды передали Киеву снятые с вооружения F-16
Минобороны Нидерландов подтвердило передачу Украине истребителей F-16
Власти Нидерландов подтвердили поставку первых истребителей F-16 на Украину. Как сообщили в Минобороны королевства, экспортная лицензия была выдана 1 июля.
«После этого первые обещанные F-16 были переданы Украине. Кроме того, Нидерланды вносят значительный вклад в поддержку и обслуживание самолётов», — говорится в заявлении военного ведомства.
Напомним, ранее военно-воздушные силы Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16. Их заменит модель F-35. Оставшиеся F-16, которые не были списаны или проданы, передадут другим странам. В частности, 24 борта отправят на Украину.
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