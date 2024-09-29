Лётчик не исключил уничтожение нескольких F-16 и западных ракет при смертоносном ударе «Кинжалами»

В результате удара по аэродрому ВСУ в Староконстантинове российскими «кинжалами» могли быть уничтожены несколько американских F-16, переданных Украине. Об этом заявил заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов, комментируя операцию наших войск.

Ссылаясь на личный опыт — а собеседник лично бывал на данном аэродроме — военный эксперт подчеркнул, что в Староконстантинове есть защищённые постройки для хранения арсеналов, а также самолётов, в том числе F-16. При этом он не сомневается, что после российского удара техника ВСУ превратилась в груду металлолома.

«После такого попадания, я думаю, что то, что там хранилось в арсенале, уже не назвать изделием. Это просто груда металлолома. Если удары наносились ещё по стоянке ЖБУ, то тоже с прицелом на то, что там находились какие-то самолёты. Не исключено, что F-16, несколько единиц», — отметил собеседник «Царьграда».