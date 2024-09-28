Цели достигнуты: Армия Россия обрушила мощь «Кинжалов» на аэродромы ВСУ

Российские военные с помощью ракеты «Кинжал» нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Вооружённых сил Украины (ВСУ), цели были достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 28 сентября.

«Вчера Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что цели удара были достигнуты. ВС России поразили все назначенные объекты ВСУ.