Цели достигнуты: Армия Россия обрушила мощь «Кинжалов» на аэродромы ВСУ
Армия России нанесла групповой удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские военные с помощью ракеты «Кинжал» нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Вооружённых сил Украины (ВСУ), цели были достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 28 сентября.
«Вчера Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что цели удара были достигнуты. ВС России поразили все назначенные объекты ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли за неделю 33 групповых удара по заводам и аэродромам ВСУ. Также были уничтожены места дислокации вражеских подразделений и склады со снарядами.
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