33 удара возмездия: Россия обрушила мощь «‎Кинжалов» на военные заводы и аэродромы Украины Армия России нанесла за неделю 33 групповых удара по заводам и аэродромам ВСУ 27 сентября, 10:52 ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за последнюю неделю нанесли свыше 30 ударов по военным предприятиям Украины, также были уничтожены места дислокации вражеских подразделений и склады со снарядами. Такими данными делится Минобороны РФ.

«С 21 по 27 сентября Вооружёнными Силами РФ нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА», — уточнили в ведомстве.

Помимо поражения военных заводов противника, ВС РФ ударили по объектам энергетики, вражеским аэродромам и были подбиты эшелоны с западным оружием. Также украинская армия в результате российских прилётов лишилась цехов по производству дронов и складов, где хранились беспилотники, горючее, боеприпасы. Под удар ВС РФ попали не только солдаты ВСУ, но и воюющие на их стороне отряды иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что российская армия во время наступления в Донецкой Народной Республике освободила населённый пункт Мариновка. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырёх бригад нацгвардии ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми