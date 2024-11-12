Главные новости СВО. ГУР засветило свои ПВО, Армия России заходит в Сумы, Киев топит ДНР, 12 ноября Украинские разведчики пытались угнать Ми-8, но получили ракеты, у Курахова взорвана дамба водохранилища, под Суджей разбили РДК* — дайджест Life.ru. 11 ноября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 12 ноября

300 боевиков ВСУ ликвидированы в Курской области. Но Киев продолжает пытаться удержаться на территории России. Используют здесь и предателей из РДК*. Испанская газета El Pais выяснила, что в Сумской области украинских войск больше, чем в Донбассе. Сами вэсэушники говорят, что проблем с личным составом у них нет, но есть с оружием. Желания участвовать во вторжении у многих не было сразу после того, как оказались в Сумах и поняли, куда их направят дальше.

— Мы заявили, что не собираемся воевать, но командир ответил: «Я ничего не знаю, надо было думать раньше, вперёд», — рассказал пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников.

И хотя с людьми проблем нет, отступать под натиском Армии России украинцам приходится. Российский флаг поднят над Дарьином. Село расположено в 18 километрах от Суджи и всего в трёх километрах от государственной границы.

Донецкая Народная Республика, 12 ноября

Российские штурмовые группы продвигаются к Курахову в Донецкой Народной Республике. Киевский режим для замедления темпов наступления взорвал дамбу Кураховского водохранилища у села Старые Терны.

— Украинцы будут пытаться всеми силами замедлить продвижение наших войск, надеясь на приближающуюся распутицу, которая, по их мнению, даст им передышку, — пояснил WarGonzo.

На Украине сразу же попытались обвинить во взрыве нашу страну. Хотя объективных причин для этого не было. Такое уже проходили, когда была взорвана Каховская ГЭС. Боевик ВСУ Станислав Бунятов отмечает, что дороги остаются пригодными для перемещения, а вот бронетехника больше не может использовать грунтовки.

Под контроль России перешла Макаровка. Этот населённый пункт находится на пути к Великой Новосёлке. В ближайшее время этот населённый пункт может попасть в окружение.

Харьковская область, 12 ноября

Смертоносные «Солнцепёки» Бесстрашных выжигают противника в Волчанске. Видео © Telegram / Северный ветер

Основные бои в Харьковской области проходят у Купянска. По некоторой информации, в город уже вошли российские войска, но реку Оскол ещё не пересекли. На этом же направлении освобождена Колесниковка. Быстрое продвижение ВС РФ по части Харьковской области заставляет украинские власти начать принудительную эвакуацию. На этот раз свои дома придётся покинуть жителям Боровой и ещё девяти населённых пунктов.

— На примере других населённых пунктов, в частности Купянского района, мы видели, как на самом деле эта процедура происходит. Боевики киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение, — считает глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Новейшая ТОС-3 навела ужас на Запад

Танк Т-72 в зоне СВО. © ТАСС / Александр Река

На Западе уже призывают запретить новейшую российскую боевую систему «Дракон», потому что боятся её мощи. Огнемётная система на базе танка Т-72 поражает цели на расстоянии до 24 километров.

— Термобарические боеприпасы представляют собой ужасное оружие, поскольку при их применении весь кислород, который находится в области поражения, вступает в реакцию, создавая высокотемпературный взрыв, — заявляют авторы издания The National Interest.

Оружие настолько мощное, что в радиусе взрыва никто не остаётся живым, боеприпасы детонируют, а техника и здания получают значительный ущерб.

Умные беспилотники для ВСУ

БПЛА V-BAT поступили на службу в украинские войска. Сообщается, что испытаны они были ещё летом и показали высокую эффективность. Беспилотник может развивать скорость до 90 км/ч, находиться в воздухе до десяти часов и улетать на 100 километров. Он оснащён искусственным интеллектом, а также БПЛА могут атаковать роем и преодолевать РЭБ. Пока V-BAT не встречался с ПВО.

Расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Днепр» поразил замаскированный миномёт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Как ГУР хотело угнать вертолёт

Украинские разведчики нацелились на вертолёт Ми-8МТПР-1. За винтокрылую машину, способную вести радиоэлектронную борьбу, предлагалось 750 тысяч долларов и паспорт ЕС. Контрразведчики в этой ситуации сработали как по учебнику. Они вступили в игру, узнали места дислокации киевских установок ПВО. После уже был нанесён удар. Вертолёт и пилот остались на службе России.

— ГУР делает не первую подобную попытку. И не вторую. И не последнюю. Счастье будет мимолётным. А дальше — позорная смерть и забвение в безымянной яме, — отреагировал на случившееся военный корреспондент Александр Коц.

Случай с угоном вертолёта на Украину уже был. Максим Кузьминов пошёл на предательство ради красивой жизни. Он обосновался в Испании, но там его расстреляли неизвестные. Бывшего российского лётчика похоронили в безымянной могиле.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы Даниил Черных