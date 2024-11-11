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Регион
11 ноября, 10:37

Российские войска закрепились на окраине Купянска в Харьковской области

Военкор: ВС России закрепились в районе стадиона «Оскол» на окраине Купянска

ВС России закрепились в районе стадиона «Оскол» на окраине Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военкор с псевдонимом «Донецкий стрингер».

«Немного восточнее идёт штурм северной окраины села Петропавловка», — написал он в телеграм-канале.

ВСУ за сутки потеряли до 540 военнослужащих в зоне работы группировки «Юг» ВС РФ
ВСУ за сутки потеряли до 540 военнослужащих в зоне работы группировки «Юг» ВС РФ

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении Колесниковки Харьковской области. Наша армия продолжает наступать на данном направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Матвей Константинов
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