Российские войска закрепились на окраине Купянска в Харьковской области
Военкор: ВС России закрепились в районе стадиона «Оскол» на окраине Купянска
ВС России закрепились в районе стадиона «Оскол» на окраине Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военкор с псевдонимом «Донецкий стрингер».
«Немного восточнее идёт штурм северной окраины села Петропавловка», — написал он в телеграм-канале.
Ранее Минобороны отчиталось об освобождении Колесниковки Харьковской области. Наша армия продолжает наступать на данном направлении.
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