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11 ноября, 09:38

ВСУ за сутки потеряли до 540 военнослужащих в зоне работы группировки «Юг» ВС РФ

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 540 военнослужащих в зоне работы группировки «Юг» ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Наши бойцы уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и два полевых склада с боеприпасами. Отражены четыре атаки.

«Потери противника составили <...> боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы М119 калибра 105 мм производства США и L-119 производства Великобритании», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно об ударе российской авиации по украинским военным объектам, находящимся в контролируемой ВСУ части Запорожья. На месте работали системы ПВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Матвей Константинов
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