За минувшие сутки ВСУ потеряли до 540 военнослужащих в зоне работы группировки «Юг» ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Наши бойцы уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и два полевых склада с боеприпасами. Отражены четыре атаки.