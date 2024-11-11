ВСУ за сутки потеряли до 540 военнослужащих в зоне работы группировки «Юг» ВС РФ
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 540 военнослужащих в зоне работы группировки «Юг» ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Наши бойцы уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и два полевых склада с боеприпасами. Отражены четыре атаки.
«Потери противника составили <...> боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы М119 калибра 105 мм производства США и L-119 производства Великобритании», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно об ударе российской авиации по украинским военным объектам, находящимся в контролируемой ВСУ части Запорожья. На месте работали системы ПВО.
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