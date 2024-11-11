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Регион
11 ноября, 00:48

Авиация ВС РФ сбросила авиабомбы на инфраструктуру ВСУ под Запорожьем

Рогов: Российская авиация нанесла удар по военным объектам ВСУ под Запорожьем

Фронтовая авиация ВС РФ нанесла удар по украинским военным объектам, находящимся в контролируемой ВСУ части Запорожья. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводят РИА «Новости».

«Наша фронтовая авиация нанесла удар авиационными бомбами по военной инфраструктуре украинских боевиков в ближайшем пригороде Запорожья», — отметил Рогов.

Он добавил, что после авиаудара прозвучала серия взрывов и сработала украинская ПВО.

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Ранее спецназ «Днепра» захватил важную высоту в Запорожской области. Тогда российские бойцы вышли на задание впереди колонны, которую противник пытался обстрелять из артиллерийских установок.

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Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Анатолий Цейко
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