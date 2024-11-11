Авиация ВС РФ сбросила авиабомбы на инфраструктуру ВСУ под Запорожьем

Фронтовая авиация ВС РФ нанесла удар по украинским военным объектам, находящимся в контролируемой ВСУ части Запорожья. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводят РИА «Новости».