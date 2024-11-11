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Регион
11 ноября, 07:49

Дрон снял, как русская бомба уничтожила целый взвод РДК* под Курском

Появилось видео уничтожения целого взвода РДК* в Курской области

ВС РФ уничтожили взвод РДК* в Курской области, за которым несколько часов следил дрон-разведчик. По данным SHOT, изначально в совместной группе РДК* и других подразделений ВСУ на этом участке входило около 100 человек. Но в ходе боёв около 90 человек были уничтожены.

Удар по взводу РДК* в Курской области. Видео © SHOT

Тогда выжившая группа (10-12 человек) стала отступать к украинской границе. Несколько часов их вели российские дроны.

Когда до границы оставалось всего 2 километра, силы иссякли и выжившие решили спрятаться в одном из полуразрушенных зданий села Дарьино. Спустя некоторое время ВС РФ ударили по ним авиабомбой. В ходе объективного контроля установлено, что после взрыва из-под завалов уже никто не вышел. По предварительным данным, большинство уничтоженных авиабомбой — члены РДК*.

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Ранее стало известно об ударе российской авиации по украинским военным объектам, находящимся в контролируемой ВСУ части Запорожья. На месте прозвучала серия взрывов, работали системы ПВО.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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