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Регион
11 ноября, 06:28

Десантники ВС РФ эвакуировали бронемашины Bradley и Kirpi из Курской области

Российские десантники, дислоцирующиеся в приграничных районах Курской области, смогли эвакуировать и отремонтировать БМП М2 Bradley производства США и бронеавтомобиль Kirpi из Турции, поставленные ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Бронемашина в руки российских военнослужащих попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения ремонтных работ удалось восстановить практически все узлы и агрегаты, в том числе двигатель», — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник эвакуации с позывным «Барсук» ВСУ проводят на американской БМП проводили разведку боем в момент захвата.

Российский военкор показал кладбище техники НАТО в Курской области
Российский военкор показал кладбище техники НАТО в Курской области

То, что военная техника НАТО ещё как уязвима перед российскими беспилотниками и ракетами, не новость. ВСУ проделали работу, чтобы соорудить себе укрепления посолиднее в Курской области, но и к таким объектам у российской армии есть эффективный подход: Life.ru показывал видео с ударом ФАБ-3000 по подземному командному пункту противника в Курской области.

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Telegram / Минобороны России

Мария Любицкая
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