Десантники ВС РФ эвакуировали бронемашины Bradley и Kirpi из Курской области

Российские десантники, дислоцирующиеся в приграничных районах Курской области, смогли эвакуировать и отремонтировать БМП М2 Bradley производства США и бронеавтомобиль Kirpi из Турции, поставленные ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Бронемашина в руки российских военнослужащих попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения ремонтных работ удалось восстановить практически все узлы и агрегаты, в том числе двигатель», — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник эвакуации с позывным «Барсук» ВСУ проводят на американской БМП проводили разведку боем в момент захвата.