На тех территориях курского приграничья, откуда Армия России уже выбила бойцов ВСУ, по-прежнему остаётся множество разбитой техники НАТО, которую наши спецы увозят в тыл для изучения. Российский военный корреспондент Владислав Кустов побывал на месте побоища.

Военкор показал кладбище техники НАТО в Курской области. Видео © Телеканал «Звезда»

Первой брошенной НАТОвской машиной, которая встретилась на пути военкору телеканала «Звезда», был БТР американо-израильского производства Maxx Pro. От него осталось немного: оторванное колесо, посечённое осколками лобовое стекло и тела экипажа.

А вот бронеавтомобиль MRAP, тоже сделанный в Штатах, сохранился куда лучше. Его нашим бойцам удалось вытянуть практически из-под носа у врага. Этот броневик разрабатывался для транспортировки личного состава и защиты экипажа от мин, но в украинском конфликте их эффективность оказалась невысокой — машина стоит более полумиллиона долларов, а сгорает после попадания БПЛА за несколько десятков тысяч рублей.