Российский военкор показал кладбище техники НАТО в Курской области
На тех территориях курского приграничья, откуда Армия России уже выбила бойцов ВСУ, по-прежнему остаётся множество разбитой техники НАТО, которую наши спецы увозят в тыл для изучения. Российский военный корреспондент Владислав Кустов побывал на месте побоища.
Военкор показал кладбище техники НАТО в Курской области. Видео © Телеканал «Звезда»
Первой брошенной НАТОвской машиной, которая встретилась на пути военкору телеканала «Звезда», был БТР американо-израильского производства Maxx Pro. От него осталось немного: оторванное колесо, посечённое осколками лобовое стекло и тела экипажа.
А вот бронеавтомобиль MRAP, тоже сделанный в Штатах, сохранился куда лучше. Его нашим бойцам удалось вытянуть практически из-под носа у врага. Этот броневик разрабатывался для транспортировки личного состава и защиты экипажа от мин, но в украинском конфликте их эффективность оказалась невысокой — машина стоит более полумиллиона долларов, а сгорает после попадания БПЛА за несколько десятков тысяч рублей.
То, что военная техника НАТО ещё как уязвима перед российскими беспилотниками и ракетами, не новость. ВСУ проделали работу, чтобы соорудить себе укрепления посолиднее в Курской области, но и к таким объектам у российской армии есть эффективный подход: Life.ru показывал видео с ударом ФАБ-3000 по подземному командному пункту противника в Курской области.