Стало известно, почему Сырский не может вывести огромное войско ВСУ из-под Курска
Военкор Хайруллин: Сырский не может вывести войска из-под Курска, они окружены
Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский прикрывается победой Дональда Трампа на выборах в США, когда связывает её с выводом войск из Курской области. На самом же деле причина такого решения совсем другая, считает военкор Марат Хайруллин.
«То, что Сырский хочет вывести войска из Курской области под выборы, — это оправдание. Им нужно оправдаться, поэтому они хотят использовать факт. Они заявляют: «Трамп победил, поэтому выводим войска, а не потому, что проигрываем», — пояснил Хайруллин в беседе с РИА «ФедералПресс».
Военкор уверен, что план Сырского по выводу войск из российского региона окажется провальным, поскольку ВСУ вместе с иностранными наёмниками окружены со всех сторон. Эксперт отметил, что из Суджи, где засели боевики, ведёт только одна дорога, если они по ней пойдут, то российские военные всех поубивают, и Трамп им не поможет.
«Они не могут уйти. Там сидит и иностранная серьёзная группировка. Наёмников сейчас ловят. <…> Там полная задница для них. Поэтому они ищут оправдание, хоть с Трампом, хоть без Трампа, не смогут вытащить войска, они уже обречены», — заявил Марат Хайруллин.
Ранее Владимир Путин говорил о том, что в Курской области в окружении находится около двух тысяч боевиков ВСУ. Они окружены в районе от Суджи в сторону Курчатово, там, где Казачья Лобня. Остался только небольшой коридор. Но ВСУ не могут отойти на Украину, несмотря на то, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отводе войск из Курской области. Это совпало с победой Дональда Трампа на выборах в США. Республиканец сразу же пообещал положить конец всем в мире войнам. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев посоветовал Киеву не надеяться на дальнейшую помощь США, поскольку как эталонный бизнесмен Трамп крайне не любит различного рода прихлебателей, коими кишит вся Украина.
Telegram / V_Zelenskiy_official