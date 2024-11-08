Стало известно, почему Сырский не может вывести огромное войско ВСУ из-под Курска

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский прикрывается победой Дональда Трампа на выборах в США, когда связывает её с выводом войск из Курской области. На самом же деле причина такого решения совсем другая, считает военкор Марат Хайруллин.

«То, что Сырский хочет вывести войска из Курской области под выборы, — это оправдание. Им нужно оправдаться, поэтому они хотят использовать факт. Они заявляют: «Трамп победил, поэтому выводим войска, а не потому, что проигрываем», — пояснил Хайруллин в беседе с РИА «ФедералПресс».

Военкор уверен, что план Сырского по выводу войск из российского региона окажется провальным, поскольку ВСУ вместе с иностранными наёмниками окружены со всех сторон. Эксперт отметил, что из Суджи, где засели боевики, ведёт только одна дорога, если они по ней пойдут, то российские военные всех поубивают, и Трамп им не поможет.