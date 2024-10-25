Путин: Российские бойцы создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области

Бойцы российской армии создали надёжное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области. Об этом рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин. По его словам, окружены оказались около двух тысяч украинских солдат.

«Общими усилиями они создали достаточно надежное кольцо окружения. Сейчас сжимают это кольцо. Приступили к ликвидации этой группировки. По нашим примерным подсчётам, эта территория составляет примерно шесть на 15 км. Там находится около 2 тыс. человек», — сказал российский лидер.

Он отметил, что украинские командиры пытаются скрывать от своих солдат попадание в окружение, однако ситуации такая наглая ложь не меняет.