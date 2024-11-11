Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе
El Pais: У ВСУ в Сумской области больше сил, чем в горячих точках Донбасса
Численность украинских сил, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ осуществили нападение на территорию России, превышает количество военных, задействованных в самых горячих точках Донбасса. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
«Артиллерийские обстрелы, авиационные налеты и передвижения бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это контрастирует с ослабленными позициями Украины на наиболее напряженных участках Донбасса. Явно, что число войск в этом регионе значительно превышает состав бригад, которые отступают в Донбассе» , — отмечает издание, ссылаясь на мнения нескольких украинских военных.
По словам солдат ВСУ, если и существует какая-то нехватка, то это касается оружия, а проблемы с личным составом на территории Курской области не наблюдается. При этом газета подчеркивает, что для атак на Россию Киев выделил свои элитные подразделения.
Сообщается, что в этом районе боевых действий ВСУ проводят ротацию личного состава каждые 10 дней, тогда как изначально планировалось проводить их каждые три дня. В то же время, в Донбассе, например в направлении Курахово, по словам украинских военных, средняя продолжительность пребывания пехоты на линии фронта составляет 25 дней.
Отчаянное вторжение в Курскую область стало причиной смерти 30 тысяч человек из состава Вооружённых сил Украины. Это катастрофическое количество для страны, учитывая её стремительно сокращающееся население, которое либо уезжает оттуда, либо погибает на фронте. Впрочем, сегодня Зеленский предложил ещё раз продлить мобилизацию в стране на 90 дней.
Kandinsky 3.1 / Life.ru