Численность украинских сил, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ осуществили нападение на территорию России, превышает количество военных, задействованных в самых горячих точках Донбасса. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

«Артиллерийские обстрелы, авиационные налеты и передвижения бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это контрастирует с ослабленными позициями Украины на наиболее напряженных участках Донбасса. Явно, что число войск в этом регионе значительно превышает состав бригад, которые отступают в Донбассе» , — отмечает издание, ссылаясь на мнения нескольких украинских военных.

По словам солдат ВСУ, если и существует какая-то нехватка, то это касается оружия, а проблемы с личным составом на территории Курской области не наблюдается. При этом газета подчеркивает, что для атак на Россию Киев выделил свои элитные подразделения.