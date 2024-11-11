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Регион
11 ноября, 03:12

Российские мотострелки подняли флаг над Макаровкой в ДНР

Рогов сообщил о взятии села Макаровка в ДНР под контроль Армии России

Российские мотострелки подняли флаг над Макаровкой в ДНР. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Российские мотострелки подняли флаг над Макаровкой в ДНР. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Российские мотострелки водрузили триколор в Макаровке на Времевском направлении, которое расположено на стыке Запорожья и ДНР. Об освобождении населённого пункта в телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В результате активных и решительных действий наши штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознамённой бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа, выбили бандеровцев из Макаровки. Русские воины подняли флаг России в данном населённом пункте», — рассказал Рогов.

По его словам, освобождение этого населённого пункта является ещё одним шагом к победе ВС РФ.

ВС РФ за неделю освободили шесть населённых пунктов в ДНР и Харьковской области
ВС РФ за неделю освободили шесть населённых пунктов в ДНР и Харьковской области

Ранее российские войска заняли ещё три населённых пункта в Курской области — Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину. На днях наши силы спровоцировали контрнаступление ВСУ и обрушили на них интенсивный огонь.

Оксана Попова
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