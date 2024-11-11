Российские мотострелки водрузили триколор в Макаровке на Времевском направлении, которое расположено на стыке Запорожья и ДНР. Об освобождении населённого пункта в телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В результате активных и решительных действий наши штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознамённой бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа, выбили бандеровцев из Макаровки. Русские воины подняли флаг России в данном населённом пункте», — рассказал Рогов.

По его словам, освобождение этого населённого пункта является ещё одним шагом к победе ВС РФ.