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Регион
11 ноября, 11:40

Киев начал силой вывозить жителей Харьковщины на фоне наступления ВС РФ

В части Харьковской области объявили принудительную эвакуацию

В части Харьковской области объявлена принудительная эвакуация всего взрослого населения. Об этом сообщает региональная ОВА.

«[Эвакуация] из 10 населённых пунктов Боровской общины, в том числе и посёлка Боровая», — говорится в сообщении.

Российские войска закрепились на окраине Купянска в Харьковской области
Российские войска закрепились на окраине Купянска в Харьковской области

Ранее Минобороны доложило, что российские войска освободили населённый пункт Колесниковка в Харьковской области. Наша армия продолжает наступать на данном направлении.

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Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Мария Любицкая
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