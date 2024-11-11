Киев начал силой вывозить жителей Харьковщины на фоне наступления ВС РФ
В части Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
В части Харьковской области объявлена принудительная эвакуация всего взрослого населения. Об этом сообщает региональная ОВА.
«[Эвакуация] из 10 населённых пунктов Боровской общины, в том числе и посёлка Боровая», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны доложило, что российские войска освободили населённый пункт Колесниковка в Харьковской области. Наша армия продолжает наступать на данном направлении.
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