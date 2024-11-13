Немецкий журналист Рёпке обвинил ВСУ в подрыве дамбы в Курахово
Немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что именно ВСУ ответственны за подрыв дамбы Кураховского водохранилища.
«Получается, украинская армия взорвала плотину Кураховского водохранилища», — написал он в соцсети X.
Напомним, ранее военкоры узнали, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить наступление ВС РФ. Было опубликовано видео самого взрыва, которое подтверждает, что это дело рук ВСУ. При этом Российская армия уже зашла в Курахово, в городе идут ожесточённые бои, бойцы ВС РФ берут его в клещи. Курахово находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). По мнению военных экспертов, российские бойцы возьмут оба этих города до нового года.
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