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Регион
13 ноября, 06:13
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ВСУ убили своих товарищей при подрыве дамбы Кураховского водохранилища

ТАСС: 10 бойцов ВСУ утонули после подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. Скриншот видео © Telegram / ТСН новини / ТСН.ua

Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. Скриншот видео © Telegram / ТСН новини / ТСН.ua

Около 10 украинских военнослужащих оказались погребены под толщей воды, когда Киев отдал приказ взорвать дамбу Кураховского водохранилища. Солдат смыло прямо на посту, рассказали ТАСС в силовых структурах.

«Народ оказался в ловушке. Ближайшие к дамбе позиции противника залило быстро. Известно как минимум о 10 погибших украинских солдатах», — уточнил собеседник агентства.

Инсайдер уверен, что вода могла хлынуть и в подвалы, где, предположительно, в тот момент могли находиться местные жители.

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Киев решил прибегнуть к радикальным мерам, чтобы затормозить наступление российской армии в районе Курахова. Украинские СМИ сообщали, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, вода из которой затопила близлежащие посёлки. После этого было опубликовано видео самого взрыва.

Владимир Озеров
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