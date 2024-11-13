ВСУ убили своих товарищей при подрыве дамбы Кураховского водохранилища

Около 10 украинских военнослужащих оказались погребены под толщей воды, когда Киев отдал приказ взорвать дамбу Кураховского водохранилища. Солдат смыло прямо на посту, рассказали ТАСС в силовых структурах.

«Народ оказался в ловушке. Ближайшие к дамбе позиции противника залило быстро. Известно как минимум о 10 погибших украинских солдатах», — уточнил собеседник агентства.

Инсайдер уверен, что вода могла хлынуть и в подвалы, где, предположительно, в тот момент могли находиться местные жители.