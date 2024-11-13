ВСУ убили своих товарищей при подрыве дамбы Кураховского водохранилища
ТАСС: 10 бойцов ВСУ утонули после подрыва дамбы Кураховского водохранилища
Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. Скриншот видео © Telegram / ТСН новини / ТСН.ua
Около 10 украинских военнослужащих оказались погребены под толщей воды, когда Киев отдал приказ взорвать дамбу Кураховского водохранилища. Солдат смыло прямо на посту, рассказали ТАСС в силовых структурах.
«Народ оказался в ловушке. Ближайшие к дамбе позиции противника залило быстро. Известно как минимум о 10 погибших украинских солдатах», — уточнил собеседник агентства.
Инсайдер уверен, что вода могла хлынуть и в подвалы, где, предположительно, в тот момент могли находиться местные жители.
Киев решил прибегнуть к радикальным мерам, чтобы затормозить наступление российской армии в районе Курахова. Украинские СМИ сообщали, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, вода из которой затопила близлежащие посёлки. После этого было опубликовано видео самого взрыва.