Киев уже начал информационно готовиться к выводу ВСУ из города Курахова в ДНР, распространяя в прессе заявления о том, что город будто бы не важен со стратегической и экономической точек зрения. Об этом в личном телеграм-канале написал оппозиционно настроенный по отношению к режиму Владимира Зеленского депутат Рады Александр Дубинский.

«Шайка журналистов из офиса Зеленского уже начала информационную подготовку к сдаче Курахова. В частности, холопам сообщили, что теперь это тоже не важный город, каким в своё время стал Угледар, потому что оборудование Кураховской ТЭС демонтировано и вывезено», — говорится в его посте.

Парламентарий добавил, что, по его сведениям, замглавы Минэнерго Незалежной требовал взятку за разрешение вывезти со станции оборудование. Таким образом получается, что ради того, чтобы нагреться на коррупционной схеме, украинские функционеры сдали Армии России целый город, объяснил Дубинский.