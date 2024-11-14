ПВО отразила ночную атаку украинских дронов на Курскую и Белгородскую области

В ночь на 14 ноября была пресечена очередная попытка киевского режима провести атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа на российские регионы. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, один украинский дрон был уничтожен средствами ПВО над Курской областью, ещё один — над Белгородской областью.