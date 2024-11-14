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Регион
14 ноября, 04:57

ПВО отразила ночную атаку украинских дронов на Курскую и Белгородскую области

В ночь на 14 ноября была пресечена очередная попытка киевского режима провести атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа на российские регионы. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, один украинский дрон был уничтожен средствами ПВО над Курской областью, ещё один — над Белгородской областью.

Сводки СВО. Когда Британия может ввести войска на Украину, что стало с ЦИПсО в Киеве, 14 ноября
Сводки СВО. Когда Британия может ввести войска на Украину, что стало с ЦИПсО в Киеве, 14 ноября

А ранее Life.ru сообщал, что российские военные сожгли ангар с военной техникой ВСУ на участке перегона от Николаева в сторону Октябрьского. Там враг хранил пикапы с турелями для запуска БПЛА и, непосредственно, сами дроны.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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