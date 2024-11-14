Сводки СВО. Когда Британия может ввести войска на Украину, что стало с ЦИПсО в Киеве, 14 ноября Армия России уничтожила в Курской области технику трёх стран НАТО, Борис Джонсон назвал условия отправки королевских войск на фронт, БПЛА ударили по важным объектам в Киеве — дайджест Life.ru. 13 ноября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 14 ноября

ВС РФ в Курской области ликвидировали 450 украинских военных. Среди уничтоженной техники большое количество западных образцов. Две американские БМП Bradley, два бронетранспортёра М113, одна польская САУ Krab, французский зенитный ракетный комплекс Crotale. В российских моргах находятся около 8000 тел украинцев, погибших в ходе вторжения. Примерно такое же количество оставлено на полях сражений.

The Financial Times ставит цели перед ВСУ. В статье сообщается, что если Украина сможет остановить наступление ВС РФ в Курской области и перехватить инициативу к моменту вступления Дональда Трампа в должность, то Киев таким образом, оказывается, сможет убедить президента США поддержать хунту.

Оператор оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» заснял момент удара барражирующего боеприпаса «Ланцет» по БТР M1126 ICV Stryker ВСУ. Видео © Telegram / Осведомитель

Донецкая Народная Республика, 14 ноября

Официально подтверждено освобождение села Ровнополь в Донецкой Народной Республике. Целью наступления на южно-донецком участке фронта может являться окружение Великой Новосёлки. Есть версия, что после взятия города дальше продолжится движение к западной части Покровска. И опять окружение.

В городе Курахово подразделения ВСУ готовы покинуть свои позиции, но у них нет приказа, сообщает Financial Times. Проблема для них не только в том, что Армия России близка к освобождению города, но ещё и в том, что путей для отступления становится всё меньше. Артиллеристы 8-й гвардейской армии ударили по мосту, который боевики использовали для подвоза вооружения. Путепровод был заминирован, при отступлении они его собирались взорвать. Наши «боги войны» опередили противника.

Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» группировки «Юг» уничтожил огневые позиции и живую силу ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Российские штурмовики продолжают движение в Торецке (Дзержинске). Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке признал, что остановить наступление не получается. По его сведениям, уже 70% города под контролем ВС РФ. ВСУ начали для сдерживания натиска использовать советскую САУ «Пион». Её основной задачей является разрушение бетонных укреплений. Похоже, что оккупанты решили полностью стереть город с лица земли.

Великобритания готова войти на Украину

Безработный Борис Джонсон заявил, что Британия может отправить на Украину своих военных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Великобритании назвали условия введения своих войск на Украину. Экс-премьер Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что сделано это будет, если избранный президент США урежет помощь Киеву.

— Наша коллективная безопасность будет серьёзно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы, и тогда нам придётся платить за это: послать на защиту Украины британские войска, — сказал бывший премьер-министр.

Джонсон назвал Россию «оживающей». То есть до этого Запад устраивало положение нашей страны, а теперь он готов отправить своих сограждан на убой. На самом деле британские граждане уже давно в рядах ВСУ. В 2022 году в плен попали Эйден Аслин и Шон Пиннер. Первый был на службе Украины с 2018 года. Ему повезло. Изначально он был приговорён к смертной казни, но позднее его обменяли.

Учитывая риторику самого Трампа и его будущей администрации, поддержка Украины будет сокращена. Если же слова Джонсона что-то значат, то увеличения кладбищ на Туманном Альбионе не избежать.

Что поразили «Герани» в Киеве

Целью ракет ВС РФ в Киеве мог стать офис ЦИПсО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские БПЛА ударили по Банкнотно-монетному двору Национального банка Украины. Сообщается, что повреждены цеха, где печатали наличные. Производство остановлено. У Киева и до этого были проблемы с деньгами, теперь они могут усугубиться.

Ещё одной целью мог стать офис ЦИПсО. Удар был нанесён по Броварскому району, где и располагались военнослужащие, проводящие психологические операции. Также в этом районе находились предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Когда на Украине планируют выборы

На выборах 2025 г. на Украине посол Валерий Залужный может победить Зеленского, если к этому времени Киев будет находиться под оккупацией ВСУ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / snig

В Киеве отрицают, что выборы президента будут в ближайшее время, но дата 25 мая стала фигурировать всё чаще. Главарю киевского режима сейчас невыгодно их проводить. Он проиграет. The Economist утверждает, что социологические опросы в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

— У Зеленского есть только один выход, чтобы уйти с нетронутой репутацией. Это провести выборы без него и войти в историю как человек, объединивший нацию, — поделился своим мнением собеседник издания.

На данный момент украинское общество разъединено, и это как раз благодаря Зеленскому, его коррупции и мобилизации. Сами же выборы станут точкой в его политической карьере.

Авторы Даниил Черных